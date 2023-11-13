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Спички - не игрушка

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«Быки» выстояли в Санкт-Петербурге и выиграли первый круг чемпионата. А за бронзу сражаются москвичи и самарцы

Заключительный тур первого круга чемпионата России по футболу не изменил расстановку лидеров. «Краснодар» удержал ничью 1:1 в Санкт-Петербурге и на два очка опережает «Зенит».

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