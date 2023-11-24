Как Берия и Гагарин встретились на улице

«Кузькина мать» — бренд и национальное достояние Александр Широкорад На фото «Кузькина мать» — 100-мегатонная термоядерная бомба (Фото: Александр Широкорад) 125-летие Ефима Павловича Славского страна отметила в узком кругу физиков-ядерщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии