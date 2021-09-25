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Аривидерчи, Комо! Где теперь будет отдыхать попавший под санкции Соловьев?

Аривидерчи, Комо! Где теперь будет отдыхать попавший под санкции Соловьев?

Как известно, ярый российский телепропагандист и телеманипулятор Соловьев – еврей по происхождению. Об этом было бы неприлично упоминать, если бы не одно обстоятельство, о котором рассказал в своей публикации сетевой аналитик Андрей Нальгин.

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Папахртстозопуло Анастасиади
Соловьев так расстроился, что кушать перестал

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