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Внук Мохаммеда Али добыл четвертую победу в ринге

Внук Мохаммеда Али добыл четвертую победу в ринге

На арене Hard Rock Hotel & Casino в Тулсе (Оклахома, США) состоялся боксерский вечер. Внук Мухаммеда Али проспект второго среднего веса (до 76,2 кг) Нико Али Уолш (4-0, 3 КО) побил соотечественника Джеремию Йегера (1-2-1, 1 КО).

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