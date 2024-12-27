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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Hyundai создает футуристичную технологию лобового стекла, которая растапливает лед за считанные минуты

Зима сурова для всех типов транспортных средств, как электрических, так и иных. Низкие температуры заставляют автовладельцев часто прибегать к очистке лобовых стекол их машин от наледи, ведь в противном случае они будут создавать опасность для себя и других во время движения по причине отсутствия видимости.

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