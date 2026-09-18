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Европа получила от Саудовской Аравии уведомление о проблемах с поставками нефти

Европа получила от Саудовской Аравии уведомление о проблемах с поставками нефти

Компания Saudi Aramco предупредила не менее двух клиентов из Европы о том, что не предоставит им в октябре сырую нефть в рамках долгосрочных соглашений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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