Федеральное министерство одобрило сокращение весенней охоты в Новосибирской области

На прошлой неделе Федеральное министерство природных ресурсов после долгих переговоров с представителями охотников, общественности и учеными приняло решение о сокращении сроков весенней охоты в Новосибирской области.
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