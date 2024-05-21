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Федеральное министерство одобрило сокращение весенней охоты в Новосибирской области

Федеральное министерство одобрило сокращение весенней охоты в Новосибирской области

На прошлой неделе Федеральное министерство природных ресурсов после долгих переговоров с представителями охотников, общественности и учеными приняло решение о сокращении сроков весенней охоты в Новосибирской области.

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