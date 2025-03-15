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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» выиграл впервые за 20 матчей в РПЛ – у «Факела». Божин забил в свои ворота на 95-й

В 21-м туре оренбуржцы на своем поле обыграли «Факел» (1:0) благодаря автоголу Сергея Божина на 95-й минуте.

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