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Владислав Радимов: «Все приноровились к «Балтике». Не уступаешь в борьбе и справляешься со стандартами – три очка твои. Их модному штабу надо что-то придумывать»

Экс-полузащитник « Зенита » и ЦСКА Владислав Радимов считает, что топ-клубы Альфа-Банк РПЛ адаптировались к стилю игры «Балтики».

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