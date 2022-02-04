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Товарищеский матч. «Локомотив» сыграет с «Мальме»

Клубы РПЛ проводят контрольные игры в преддверии весенней части сезона. Товарищеский матч Испания «Локомотив» Россия – «Мальме» Швеция – 18:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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