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Суд вынес приговор по делу о хищении имущества санатория "Русь" на 3 млрд рублей

Суд вынес приговор по делу о хищении имущества санатория "Русь" на 3 млрд рублей

Ваш браузер не поддерживает видео. www.globallookpress.com/Elena Mayorova Суд приговорил двух фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь" стоимостью более 3 млрд рублей к 8 и 11 годам лишения свободы.

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