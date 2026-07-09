Суд вынес приговор по делу о хищении имущества санатория "Русь" на 3 млрд рублей

Ваш браузер не поддерживает видео. www.globallookpress.com/Elena Mayorova Суд приговорил двух фигурантов дела о хищении имущества санатория "Русь" стоимостью более 3 млрд рублей к 8 и 11 годам лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии