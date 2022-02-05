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Опрос: жертвами мошенников становятся клиенты банков независимо от личных характеристик

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мошенники могут обмануть любого клиента кредитной организации, независимо от возраста или каких-либо других личных характеристик, показал опрос ТАСС, проведенный среди российских банков.

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