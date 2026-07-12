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Увольнение с формулировкой «старая», операция и повторный брак с собственным мужем: крутые виражи в жизни Екатерины Волковой

Увольнение с формулировкой «старая», операция и повторный брак с собственным мужем: крутые виражи в жизни Екатерины Волковой

Жизнь актрисы Екатерины Волковой, получившей всенародную любовь благодаря роли Веры в ситкоме «Воронины», в последние годы напоминает остросюжетную драму.

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