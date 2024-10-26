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Добрый Мир

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МУС пригрозил Монголии из-за отказа задержать Путина. Реальны ли угрозы?

МУС пригрозил Монголии из-за отказа задержать Путина. Реальны ли угрозы?

594 прочтения Вчера Международный уголовный суд (МУС) пригрозил Монголии последствиями за отказ исполнить так называемый "ордер" на "арест" президента России Владимира Путина во время его недавнего визита в Улан-Батор.

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