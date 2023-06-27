Спички - не игрушка

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Сложно поверить: Россия сама платит "за убийство русских"

Сложно поверить: Россия сама платит "за убийство русских"

  Сколько бы грязи ни выливали на Россию и русских иноагенты и беглые фигуранты уголовных дел, они всё равно продолжают зарабатывать деньги в этой стране, которую они предали и оболгали.

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