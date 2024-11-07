Отряд боевиков ВСУ поймали в ловушку и забросали ФАБами: Карта специальной военной операции на Украине на 7 ноября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные продолжают успешно противостоять атакам Вооруженных сил Украины на Донбассе.