Отряд боевиков ВСУ поймали в ловушку и забросали ФАБами: Карта специальной военной операции на Украине на 7 ноября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные продолжают успешно противостоять атакам Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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