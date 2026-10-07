С 1 ноября в Челябинской области подорожает проезд в общественном транспорте: где и на сколько

С 1 ноября в Челябинске и Копейске повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба миндортранса, при поездках в пределах Челябинска и Копейска стоимость составит: 46 рублей – по транспортной карте (с неограниченными пересадками в течение 60 минут), 50 рублей – по банковской карте, 60 рублей – за наличный расчет.