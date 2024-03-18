Китайский рамный пикап FIAT обрел французский дизель и автомат

В Бразилии стартовали продажи модели Titano, и новинка смогла удивить. Во-первых, под маркой FIAT предложили целую линейку пикапов с четырёхдверными кабинами: от утилитарной версии с некрашеными бамперами до богатых комплектаций с широкоформатным дисплеем.
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