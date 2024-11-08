Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что замороженные российские активы являются украинскими деньгами, призвала жителей Украины конфисковать имущество властей в Киеве.
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