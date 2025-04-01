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Снукерист.ру

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Сяо Годун одержал захватывающую победу над У Ицзэ в первом раунде в Манчестере

Сяо Годун одержал захватывающую победу над У Ицзэ в первом раунде в Манчестере

В напряженном китайском противостоянии Сяо Годун вышел победителем над У Ицзэ, а Марк Селби обыгрывает Сы Цзяхой в начальной сессии первого раунда на турнире Tour Championship 2025 в Манчестере, сообщает WST Сяо Годун победил У Ицзэ.

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