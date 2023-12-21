Кирилл Молчанов: Победа Путина: Европа начала готовиться к прелестям русского соседства

Аналитики агентства Bloomberg заявляют, что помимо катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские страны уже начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.
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