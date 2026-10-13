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Польша использовала израильское шпионское ПО Pegasus, заражая гаджеты

Польша использовала израильское шпионское ПО Pegasus, заражая гаджеты Польские прокуроры заявили, что израильская компания NSO Group, производитель шпионского ПО Pegasus, сохранила технический доступ к чувствительным данным наблюдения, собранным Центральным антикоррупционным бюро Польши.

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