Стартовал выпуск первого электрокара с натрий-ионными батареями. Им не нужен литий

Китайский автопроизводитель JAC запустил производство электромобилей, использующих в качестве источника энергии натрий-ионные аккумуляторные батареиЭлектрокар JAC Yiwei EV оснащен батареей NaCR32140 производства HiNa Battery емкостью 25 кВт·ч и энергетической плотностью 120 Вт·ч/кг.
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