Двоечники беспилотником управлять не смогут

С 1 апреля 2024 года в России стартует проект создания системы непрерывной подготовки специалистов для разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов.
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