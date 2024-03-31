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Парламентская газета

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Двоечники беспилотником управлять не смогут

Двоечники беспилотником управлять не смогут

С 1 апреля 2024 года в России стартует проект создания системы непрерывной подготовки специалистов для разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов.

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