Михаил Павлив 19 октября 2026 г. Строго по плану в Киеве начались уличные протесты с требованием отставки мэра Виталия Кличко.
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