Понедельник начался с покупок, в фокусе нефтекомпании

Российский рынок открыл торги в понедельник, 16 октября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,81% до 3218,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,64% до 1040,81 пункта.
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