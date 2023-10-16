Понедельник начался с покупок, в фокусе нефтекомпании

Российский рынок открыл торги в понедельник, 16 октября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,81% до 3218,27 пункта, индекс РТС вырос на 0,64% до 1040,81 пункта.