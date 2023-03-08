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В ДНР оценили значение боев под Авдеевкой

В ДНР оценили значение боев под Авдеевкой

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин оценил значение боев под Авдеевкой. По его словам, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать российской наступление на этом направлении существенно облегчают судьбу Донецка.

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