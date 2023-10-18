Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Секушин Леонид
    Хосспадя! Ну и хрен с ними! Только, сдаётся мне,  у нас на самых на верхах многие ностальгируют о жирных откатах ближ...Берлин и Лондон о...
  • Евгений Барановский
    Е.Г. Баба с воза, кобыле легче.Берлин и Лондон о...
  • Георгий Михалев
    Надо же как иранские террористы раздухарились.«Хезболла» атаков...

Россияне больше не хотят в Грузию

Россияне больше не хотят в Грузию

Статистика МВД Грузии показывает, что число российских граждан в стране постепенно уменьшается. За последние три месяца количество выезжающих из страны россиян превысило количество приезжающих: было зафиксировано 766 278 приездов и 780 514 выездов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх