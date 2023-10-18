Россияне больше не хотят в Грузию

Статистика МВД Грузии показывает, что число российских граждан в стране постепенно уменьшается. За последние три месяца количество выезжающих из страны россиян превысило количество приезжающих: было зафиксировано 766 278 приездов и 780 514 выездов.
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