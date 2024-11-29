Эксперт Лошкарев: полностью автоматизировать работу колл-центров пока невозможно

Одна из сфер применения ИИ-помощников — это работа на горячей линии. Голосовых агентов внедряют в существующие колл-центры для организации исходящего голосового обзвона и приема входящей клиентской линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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