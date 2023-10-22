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Военное обозрение

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ВВС Израиля нанесли очередные ракетные удары по Сирии, выведя из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

ВВС Израиля нанесли очередные ракетные удары по Сирии, выведя из строя аэропорты Дамаска и Алеппо

Израиль снова вывел из строя сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо, повредив взлетно-посадочные полосы ракетным ударом.

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