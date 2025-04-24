Трамп упрекнул Зеленского в том, что Крым был передан России без единого выстрела

Трамп считает, что у Киева для спасения страны остался только один вариант – шаг навстречу миру.Президент США Дональд Трамп высказал критические замечания в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, поставив под сомнение серьёзность намерений Киева вернуть Крым.