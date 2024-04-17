Пользователям СИМ выписали штрафы. Законопроект уже внесен в Госдуму

В Госдуму внесен закон о введении штрафов за различные нарушения при управлении велосипедами, электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильностиКак сообщает ТАСС, законопроект предлагает за управление СИМ в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования штрафовать на 20-30 тысяч рублей.
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