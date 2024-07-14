Песков: Россия не будет оценивать легитимность выборов в США

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президентские выборы - это внутреннее дело США, оценивать, сможет ли покушение на Дональда Трампа повлиять на их легитимность, Москва не будет.
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