Захарова заявила, что Россия не забудет помощь КНДР в освобождении Курщины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не забудет помощь, оказанную военными Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.
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