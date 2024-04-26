ФТС: Финляндия и страны Балтии устроили саботаж на границе

Финляндия и страны Балтии создают искусственные очереди на границе, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов на 78-м заседании совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, открывшемся в Ташкенте, передает РИА Новости 26 апреля.
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