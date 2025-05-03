Украина получила «флеш-рояль» в переговорах с Россией – Бессент оценил договор по недрам Евгения КомароваДоговор по недрам с США стал для Украины флеш-роялем в переговорах с Россией, считает Скотт Бессент, глава американского Минфина.
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