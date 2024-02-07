Бывший президент Чили Пиньера погиб при падении вертолета в озеро

Еще три человека на борту выжилиУшедший в отставку в 2022 году президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета Robinson R66 в озеро в регионе Лос-Риос, пишет газеты La Nación и La Tercera со ссылкой на источники.
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