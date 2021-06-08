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«Монреаль» прошел «Виннипег» (4-0) и впервые с 2014 года сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли

«Монреаль» выиграл у «Виннипега» серию второго раунда Кубка Стэнли (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче) и вышел в полуфинал.

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