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За рулем

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Sandero без бензина? Подход меняется, философия — нет

Sandero без бензина? Подход меняется, философия — нет

Следующее поколение самого продаваемого автомобиля Европы Dacia Sandero совершит тектонический сдвиг в своей концепции.

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