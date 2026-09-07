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Татар-информ

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Олейников переходит в ЦСКА за 220 миллионов рублей: итоги трансферной саги

Олейников переходит в ЦСКА за 220 миллионов рублей: итоги трансферной саги

Фото: pfcks.ru Инсайдер Иван Карпов сообщает о завершении перехода полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» в московский ЦСКА.

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