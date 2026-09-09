Представлен насос Portronics Vayu Hybrid 4-в-1

Vayu Hybrid умеет накачивать и спускать воздух, работать с шинами и крупными надувными предметами, а также использоваться как аварийный фонарь Portronics Vayu Hybrid рассчитан на использование в автомобиле, гараже или во время поездок.
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