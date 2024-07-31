Работа депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва близится к завершению

Близится к финалу работа депутатов Думы города Иркутска седьмого созыва. Минует активное лето, когда народные избранники курируют на округах ремонт дворов, благоустройство скверов, работы в детских садах, восстановление дорог, тротуаров — и еще массу задач интенсивного строительного сезона, а дальше — очередные выборы.