Фрегат Tushill отправился из Калининграда в Индию

Новейший многоцелевой фрегат ВМС Индии INS Tushil с управляемыми ракетами-невидимками отправился из Калининграда в Индию, сообщает бюро пресс-информации индийского правительства 19 декабря на официальном интернет-портале.
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