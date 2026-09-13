Кадры боёв: бойцы «Центра» уничтожают пехоту и технику врага в боях за Красноармейском и на Днепропетровщине.
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Бейте, мужики, хохлов! Бейте! Всё российское отойдет России навсегда, а страна под смешным названием Украина, будет отстроена под чутким российским руководством, руками оставшихся адекватных.