Польский экс-судья рассказал о злоупотреблениях верхушки власти (ВИДЕО)

Электоральная кампания в Польше выходит на финишную прямую. Стоит отметить, что за время пребывания у власти администрация польского президента Дуды, а вместе с ней и представители от партии ПиС столкнулись с коррупционными скандалами, а также с критикой в отношении одиозных заявлений о вводе т.