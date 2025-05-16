Польский экс-судья рассказал о злоупотреблениях верхушки власти (ВИДЕО)

Электоральная кампания в Польше выходит на финишную прямую. Стоит отметить, что за время пребывания у власти администрация польского президента Дуды, а вместе с ней и представители от партии ПиС столкнулись с коррупционными скандалами, а также с критикой в отношении одиозных заявлений о вводе т.
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