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Личный опыт выбора трансмиссии: почему я перестал бояться роботов и вариаторов

Личный опыт выбора трансмиссии: почему я перестал бояться роботов и вариаторов

Раньше вопрос о типе коробки передач решался едва ли не автоматически: если нужна надёжность — берёшь классический автомат, если хочешь сэкономить — смиряешься с рисками вариатора или робота.

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