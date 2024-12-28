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КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор»

КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор»

«Адмирал» примет «Сибирь», «Авангард» сыграет с «Ладой», «Металлург» будет противостоять «Автомобилисту», «Ак Барс» встретится с «Трактором».

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