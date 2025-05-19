Верховный суд США разрешил Трампу выселение венесуэльцев

Решение суда низшей инстанции, блокирующее распоряжение президента Трампа об отмене «защищенного статуса» для сотен тысяч мигрантов, проживающих в США, отменил Верховный суд США, сообщил 19 мая телеканал NBC News.
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