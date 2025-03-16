Политолог назвал противоречием принципам Израиля отстранение Кулюхина

Отстранение журналиста «Известий» Никиты Кулюхина от посещений пресс-конференций главы ведомства Гидеона Саара после вопроса корреспондента о лидере националистов Степане Бандере противоречит принципам, на которых был построен Израиль.
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