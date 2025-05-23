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62ИНФО | Новости Рязани

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Под Рязанью мужчина грозил жене топором из-за упреков в безденежье

Под Рязанью мужчина грозил жене топором из-за упреков в безденежье

За помощью к правоохранителям обратилась 39-летняя женщина. По информации полицейских, она выпивала с супругом и в какой-то момент решила высказать все, что наболело - в частности, что он приносит домой мало денег.

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